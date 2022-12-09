Декабрь, 09 в 9:58

Российские оккупационные войска используют тактику террористов ИГИЛ при заминировании территорий Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре на брифинге Хельсинкской комиссии американского Конгресса.

Ссылаясь на данные от украинской стороны, он сообщил, что солдаты РФ целенаправленно минируют дома, детские игрушки и даже тела убитых.

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Тире отметил, что подобную тактику использовали террористы ИГИЛ в Ираке и Сирии.

– Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома, — подчеркнул он.

По словам представителя Госдепа, на наличие взрывоопасных устройств, мин нужно проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины. И это только предварительная оценка.

– Это территория размером примерно с Виргинию, Мэриленд и Коннектикут вместе взятые, – заявил он.

Тирре со ссылкой на международных экспертов уточнил, что огромное количество неразорвавшихся российских боеприпасов (от 10% до 30%) будет оставаться в земле в течение следующих лет. Поэтому разминирование Украины будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны.

Тирре добавил, что разминирование территорий является первоочередной задачей правительства Украины. Над этим уже работают взрывотехники ГСЧС, Национальной полиции Украины и других ведомств. С марта украинские специалисты обнаружили и уничтожили более 500 тыс. взрывоопасных предметов.

По словам представителя Госдепа, команд для разминирования в Украине пока недостаточно из-за огромной площади минного загрязнения. Именно поэтому США хотят усилить помощь в сфере подготовки саперов и предоставления дополнительного оборудования.

Госдепартамент США выделил $91,5 млн на помощь Украине по разминированию в 2023 году. Средства будут направлены на обучение саперов, предоставление оборудования, обеспечение работы команд по разминированию.

По данным Тирре, Украина в настоящее время имеет более 200 групп по разминированию, в которые входят свыше 1 тыс. сотрудников. В планах – увеличить это количество до 400 групп.

Источник: Госдеп США