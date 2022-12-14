Декабрь, 13 в 22:36

Администрация американского лидера Джо Байдена завершает подготовку планов по предоставлению Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного представителя Белого дома.

По данным канала, об отправке Patriot в Украину может быть объявлено уже на этой неделе.

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План Пентагона еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин. После этого решение будет отправлено на подпись президенту США Джо Байдену.

Три источника сообщили CNN, что будет принято положительное решение по Patriot.

Пока не ясно, сколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot может получить Украина. Однако типичная батарея этого ЗРК включает радар, обнаруживающий и отслеживающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления, а также до восьми пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты.

По словам собеседников CNN, после утверждения решения Patriot будут оперативно отправлены Украине “в ближайшие дни”. Украинские военные будут тренироваться на этих системах на базе армии США в Германии.

Украина неоднократно призывала Вашингтон предоставить ЗРК Patriot, которые эффективны для перехвата баллистических и крылатых ракет, особенно на фоне регулярных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Однако в Белом доме не спешили это делать из-за логистических проблем доставки и сложности в обслуживании комплексов.

По данным CNN, мнение администрации Байдена изменила “реальность происходящего на месте”, а именно массированные ракетные атаки РФ на территорию Украины.

В отличие от меньших систем противовоздушной обороны, ракетные батареи Patriot требуют значительно больших экипажей: для их надлежащей эксплуатации нужны десятки людей. А тренировки по их использованию обычно длятся несколько месяцев.

В то же время, комплексы Patriot считаются одним из самых эффективных видов оружия большой дальности для защиты воздушного пространства от баллистических и крылатых ракет, а также некоторых самолетов. Эти ЗРК потенциально смогут сбивать российские ракеты и самолеты на большом расстоянии от их целей в Украине.

Это будет наиболее еффективная дальнобойная система обороны, которую Украина может получить от союзников.

По словам официальных лиц США, комплексы Patriot также помогут защитить воздушное пространство стран НАТО в Восточной Европе.

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк спрогнозировал, что Украина быстро получит от партнеров всю необходимую номенклатуру оружия, в том числе комплексы Patriot, танки Abrams и Leopard.

А министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина может получить американские ЗРК Patriot уже на следующем этапе войны.