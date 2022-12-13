Декабрь, 13 в 14:11

Европейский Союз заключил соглашение с Венгрией, чтобы Будапешт снял вето по ключевым вопросам ЕС, в частности, о выделении Украине пакета помощи в размере €18 млрд.

Страны ЕС согласились снизить заморозку выплат для Венгрии с €7,5 млрд до 6,3 млрд.

Кроме того, Будапешту был одобрен план расходов €5,8 млрд в фонды восстановления из-за пандемии коронавируса.

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Денежные средства Венгрия получит при условии, что завершит 27 антикоррупционных и судебных реформ.

Таким образом начать выплаты Украине ЕС сможет уже с января после одобрения пакета помощи Европарламентом.

Соглашение между ЕС и Венгрией издание Рolitico называет победой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который своим вето месяцами добивался от Брюсселя средств ЕС.

В его пользу, считают в СМИ, работала система ЕС, требующая единодушия по поводу многих важных решений, а также желание Евросоюза сохранить единство на фоне войны России против Украины.

В то же время, добавляют в Рolitico, нет никаких гарантий, что Венгрия сможет осуществить обещанные реформы для разблокирования средств.

Напомним, что 10 декабря Совет ЕС утвердил пакет помощи Украине в размере €18 млрд и передал его к одобрению Европарламентом.

Пакет предусматривает структурное решение о финансовой поддержке Украины в 2023 году.

Кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 293-е сутки.

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