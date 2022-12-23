Декабрь, 23 в 13:19

После того, как США обязались поставить Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, правительство Германии изучает возможность большей поддержки украинским военным для защиты от российских воздушных атак.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую цитирует издание RND.

Журналисты отмечают, что поскольку Соединенные Штаты пообещали передать Украине Patriot, правительство ФРГ может последовать этому примеру.

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– На фоне поставки Patriot мы также еще раз рассмотрим, что еще мы можем поставить, потому что знаем, что эти системы ПВО спасают жизни, – подчеркнула Бербок, комментируя решение Вашингтона.

Как известно, Украина долго призывала США предоставить ЗРК Patriot для защиты неба от ракетных атак РФ. Эти системы ПВО эффективны для перехвата баллистических и крылатых ракет.

21 декабря, во время визита президента Владимира Зеленского в США, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи для Украины на $1,8 млрд. В него впервые вошла батарея Patriot.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) также имеют эти комплексы на вооружении. Берлин недавно заверил Польшу, что три системы Patriot будут развернуты на ее территории.

Ранее Варшава предложила Берлину разместить эти Patriot на Западе Украины, но в Германии на это не согласились. Как объясняли в МИД страны, ФРГ не имеет на складах ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Украине. Имеющиеся комплексы ПВО относятся к системе коллективной обороны НАТО.

В то же время Германия уже поставила нашему государству другие виды ПВО, в частности систему Iris-Т, которая может защитить целый город от ракетных атак. Кроме того, Украина получила 30 зенитных установок Gepard.

В настоящее время планируется поставка еще трех систем Iris-Т и семи Gepard.

Источник: RND