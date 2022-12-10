Декабрь, 10 в 11:33

У Германии нет на складах зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Украине. Имеющиеся комплексы ПВО относятся к системе коллективной обороны НАТО.

Об этом заявил государственный министр МИД Германии Тобиас Линднер в интервью Голосу Америки на полях Аспенского форума по безопасности в Вашингтоне.

В данный момент Польша и Германия ведут переговоры о размещении систем ПВО Patriot на польской территории. Ранее Варшава предложила Берлину разместить эти комплексы на Западе Украины, однако в ФРГ на это не согласились.

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– Это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня тому назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot, — отметил Линднер, комментируя решение немецкого правительства.

По его словам, Берлин предлагает развернуть Patriot на восточном фланге НАТО, чтобы обеспечить безопасность Польши.

Линднер также сообщил, что Германия сейчас не готова обсуждать членство Украины в НАТО, пока не завершилась развязанная РФ полномасштабная война.

– Вступление Украины в НАТО – это вопрос, который нужно обсуждать после войны, а не тогда, когда Украина воюет. Чтобы уточнить, речь не идет о том, что РФ, например, может наложить вето на что-либо, — рассказал он.

Министр уточнил, что страны имеют суверенное право решать, к каким блокам присоединяться. А НАТО имеет право решать, принимать эти страны или нет.

В то же время Линднер заверил, что Берлин будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется: в гуманитарной и военной сферах, а также в восстановлении. И эта помощь имеет поддержку среди немецкого общества.

Линднер также озвучил позицию немецкого правительства, что Украина имеет право наносить удары по военным целям, которые находятся за пределами страны. Так, 5 декабря появилась информация о взрывах на российских авиабазах в Энгельсе (Саратовская область) и Дягилево вблизи Рязани. Украина не подтверждала, что атаки осуществили украинские военные.

– Я не могу делать никаких предположений относительно того, что именно произошло и кто это был, но спикер нашего правительства вчера, с юридической точки зрения, объяснил, что во время войны также существуют законные военные цели. И я должен отметить военные цели за пределами украинской территории, а значит, в России, — заявил Линднер.

Прокомментировал он и недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить РФ “гарантии безопасности в тот день, когда она вернется за стол переговоров”. Министр подчеркнул, что Москва уже имела все необходимые гарантии, однако отказалась от них.

Линднер обратил внимание на Учредительный договор НАТО-РФ, где прописано, что военный блок может принимать в свой состав новые страны, но не будет размещать на их территориях значительные войска на постоянной основе. Министр объяснил, что это и были гарантии безопасности для РФ.

– В настоящее время я не вижу никаких признаков со стороны России, никаких признаков от Путина, что он действительно готов вести переговоры. То, что он называет переговорами, является чем-то вроде продиктованного мира, — добавил он.

Как известно, в конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в блоке продолжаются дискуссии по передаче Украине комплексов Patriot.

6 декабря министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не будет передавать Украине системы ПВО Patriot из-за позиции Германии.