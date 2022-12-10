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В Германии объяснили, почему не согласились предоставить Украине системы ПВО Patriot

Юлия Соколова, редактор ленты
Системи ППО Patriot
Фото: Depositphotos

У Германии нет на складах зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Украине. Имеющиеся комплексы ПВО относятся к системе коллективной обороны НАТО.

Об этом заявил государственный министр МИД Германии Тобиас Линднер в интервью Голосу Америки на полях Аспенского форума по безопасности в Вашингтоне.

В данный момент Польша и Германия ведут переговоры о размещении систем ПВО Patriot на польской территории. Ранее Варшава предложила Берлину разместить эти комплексы на Западе Украины, однако в ФРГ на это не согласились.

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Это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня тому назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot, — отметил Линднер, комментируя решение немецкого правительства.

По его словам, Берлин предлагает развернуть Patriot на восточном фланге НАТО, чтобы обеспечить безопасность Польши.

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Линднер также сообщил, что Германия сейчас не готова обсуждать членство Украины в НАТО, пока не завершилась развязанная РФ полномасштабная война.

– Вступление Украины в НАТО – это вопрос, который нужно обсуждать после войны, а не тогда, когда Украина воюет. Чтобы уточнить, речь не идет о том, что РФ, например, может наложить вето на что-либо, — рассказал он.

Министр уточнил, что страны имеют суверенное право решать, к каким блокам присоединяться. А НАТО имеет право решать, принимать эти страны или нет.

В то же время Линднер заверил, что Берлин будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется: в гуманитарной и военной сферах, а также в восстановлении. И эта помощь имеет поддержку среди немецкого общества.

Линднер также озвучил позицию немецкого правительства, что Украина имеет право наносить удары по военным целям, которые находятся за пределами страны. Так, 5 декабря появилась информация о взрывах на российских авиабазах в Энгельсе (Саратовская область) и Дягилево вблизи Рязани. Украина не подтверждала, что атаки осуществили украинские военные.

– Я не могу делать никаких предположений относительно того, что именно произошло и кто это был, но спикер нашего правительства вчера, с юридической точки зрения, объяснил, что во время войны также существуют законные военные цели. И я должен отметить военные цели за пределами украинской территории, а значит, в России, — заявил Линднер.

Прокомментировал он и недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить РФ “гарантии безопасности в тот день, когда она вернется за стол переговоров”. Министр подчеркнул, что Москва уже имела все необходимые гарантии, однако отказалась от них.

Линднер обратил внимание на Учредительный договор НАТО-РФ, где прописано, что военный блок может принимать в свой состав новые страны, но не будет размещать на их территориях значительные войска на постоянной основе. Министр объяснил, что это и были гарантии безопасности для РФ.

– В настоящее время я не вижу никаких признаков со стороны России, никаких признаков от Путина, что он действительно готов вести переговоры. То, что он называет переговорами, является чем-то вроде продиктованного мира, — добавил он.

Как известно, в конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в блоке продолжаются дискуссии по передаче Украине комплексов Patriot.

6 декабря министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не будет передавать Украине системы ПВО Patriot из-за позиции Германии.

Источник: Голос Америки
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