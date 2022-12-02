Декабрь, 02 в 15:38

Германия планирует предоставить Украине еще семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard (Гепард) весной следующего года.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. В публикации отмечается, что это будут последние образцы этих САУ из запасов немецкой промышленности.

– Германия поддержит Украину в борьбе с российской армией еще семью зенитными танками Gepard. По информации Spiegel, это последние образцы этой системы вооружения со складов промышленности, — пишет издание.

По данным журналистов, семь установок Gepard поначалу планировали утилизировать. Но сейчас их ремонтирует мюнхенская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Весной 2023 года их планируют доставить в Украину.

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Правительство ФРГ надеется, что после этого Украине можно будет поставить дополнительные боеприпасы для систем ПВО.

С новой поставкой Gepard Германия хочет помочь Украине защитить города и критическую инфраструктуру от российских ракетных ударов. Ранее Берлин уже передал для ВСУ 30 установок Gepard, и они оказались эффективными и надежными на поле боя.

Накануне правительство Германии обновило перечень военной помощи для Украины. Берлин, в частности, анонсировал предоставление Украине еще семи зенитных артиллерийских установок Gepard и 100 тыс. аптечек.

САУ Gepard (Гепард) предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных и наземных целей. Эта САУ имеет две 35-мм пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

Недавно польский министр обороны Мариуш Блащак призвал Германию передать Украине предложенные Варшаве системы Patriot. В ответ на это в Минобороны ФРГ заявили, что комплексы Patriot должны защищать страны НАТО, а их использование за пределами блока потребует предварительного обсуждения со странами-членами.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в Североатлантическом союзе продолжаются дискуссии о передаче Украине комплексов Patriot.