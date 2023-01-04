Бербок рассказала, почему Европе так важно продолжать поставки оружия для Украины

Январь, 04 в 15:47

Берлин ищет способы помочь Украине защитить свой народ и инфраструктуру.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая во время пресс-конференции в Лиссабоне со своим португальским коллегой.

Она подчеркнула, что любое снижение решительности Европы по этому вопросу станет благом для Москвы.

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— В этом году мы должны защитить и дальше развивать общее европейское единство, которое сделало нас сильными в прошлом году, — сказала Бербок.

По ее словам, до 24 февраля Европейский Союз сделал все возможное, чтобы остановить войну в Украине, но российский диктатор Владимир Путин не имел других мыслей, кроме как уничтожить соседнюю страну.

Бербок добавила, что позиция Путина явлчется причиной того, почему “важно продолжать поставки оружия, чтобы Украина могла защитить себя и защитить жизнь людей”.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников писало, что Анналена Бербок является давним сторонником более жесткой позиции по Кремлю и настаивает на аресте по крайней мере части замороженных активов.