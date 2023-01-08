Январь, 08 в 19:35

Соединенные Штаты Америки призывают Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины, в который могут войти зенитные ракетные комплексы SAMP-T, предназначенные для противовоздушной обороны.

Что известно о системах ПВО SAMP-T

Системы противовоздушной обороны SAMP-T находятся на вооружении Франции, Италии и Сингапура после комплексных испытаний в 2006 году.

Известно, что зенитный ракетный комплекс установлен на колесных автомобильных шасси Astra/Iveco или Renault.

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SAMP-T предназначен для отбивания атак с воздуха и прикрытия важных объектов, по которым пытаются нанести удары.

Вооружение этой системы ПВО способно сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также дроны даже при плохих погодных условиях.

ЗРК отбивает атаки двухступенчатой ракетой Aster-30, имея возможность осуществлять одновременное наведение снарядов на 16 различных целей, что свидетельствует о способности SAMP-T защищать от мощных ракетных обстрелов.