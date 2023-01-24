Январь, 24 в 17:39

В Европейском Союзе приветствуют усилия украинской власти на пути искоренения коррупции, в том числе среди высокопоставленных чиновников.

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, комментируя волну отставок в правительстве Украины.

– Мы учли сообщения, что Национальное антикоррупционное бюро расследует эти случаи. Существует общее правило, что мы не комментируем продолжающиеся расследования. Но мы приветствуем тот факт, что украинские власти относятся к этому серьезно, — подчеркнула Писонеро.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что на пути к членству в Евросоюзе Украина обязалась усилить борьбу с коррупцией, в том числе и на высоком уровне. Этот пункт есть в заключении Еврокомиссии по заявке нашего государства на вступление в ЕС.

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Писонеро подчеркнула, что Украина уже предприняла несколько важных шагов на пути борьбы с коррупцией, в частности, назначила нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и проводит отбор директора Национального антикоррупционного бюро.

– Безусловно, необходимы дальнейшие действия и усилия по укреплению антикоррупционных институтов, – добавила она.

Писонеро напомнила, что Еврокомиссия осенью 2023 года оценит прогресс во внедрении реформ, которого достигла Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС. Она добавила, что антикоррупционные меры также являются одним из условий предоставления Украине нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд.

– Антикоррупционная деятельность является ключевым фактором в процессе расширения Евросоюза, а также условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС. Очевидно, что у Европейского Союза есть различные средства и механизмы контроля за тем, как и куда используются фонды ЕС. Мы находимся в тесном контакте с властями Украины, чтобы гарантировать, что… средства используются должным образом, — сообщила Писонеро.

Как известно, недавно правоохранители задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского по подозрению в получении $400 тыс. взятки при закупке генераторов. Впоследствии его уволили с должности.

Утром 24 января Кабинет министров уволил еще двух заместителей министра развития общин: Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду.

Кроме того, уволен заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, который подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины.

Также согласовано увольнение пяти глав областных государственных администраций.