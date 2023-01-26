Канада рассматривает возможность поставки Украине четырех танков Leopard 2. Правительство может объявить о безвозмездной передаче танков уже сегодня.

Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники.

Один из источников сообщил, что Канада, скорее всего, отправит Украине танки Leopard 2A4 — самые старые из имеющихся на вооружении канадских вооруженных сил. Эти танки Канада купила у Нидерландов во время афганской войны.

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Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада будет оказывать больше поддержки Украине.

— Мы будем и впредь оказывать любую поддержку Украине. Сегодня я не буду делать никаких заявлений, но могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно изучаем, что еще можем сделать для поддержки Украины, — заявил Трюдо в среду.

Ранее в среду канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия предоставит Украине 14 танков Leopard 2. В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты направят в Украину 31 танк M1 Abrams.

На прошлой неделе Великобритания объявила, что передаст для ВСУ 14 танков Challenger 2. В среду министр обороны Норвегии объявил, что его страна также передаст танки Leopard 2 Украине, присоединившись к Польше, Финляндии, Испании и Нидерландам.

Уолтер Дорн, профессор оборонных исследований в Королевском военном колледже, сказал, что передачи танков, объявленные другими странами, усилили давление на Канаду сделать то же самое.

— Я думаю, что США будут оказывать давление на Канаду, чтобы она раскошелилась на танки Leopard 2, потому что Leopard 2 будут основой украинских танковых войск, — сказал он.

Дорн сказал, что танки Abrams сильно отличаются от танков Leopard 2, и союзники, вероятно, хотят, чтобы у Украины был более однородный парк тяжелой боевой техники, чтобы можно было поставлять запчасти и ремонтировать на поле боя.

Дорн также отметил, что у западных танков лучше броня, у них больше мощности, а значит им легче взять территорию.

— Действительно, у [российских] Т-72 нет шансов против этого более современного оружия, — заявил профессор оборонных исследований в Королевском военном колледже.

Хотя Украина просит 300 танков, но даже всего 100 таких машин имели бы существенное значение на поле боя.