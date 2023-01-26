Январь, 26 в 8:41

Белый дом заявил, что обучение украинских военнослужащих обращению с американскими тяжелыми танками M1 Abrams может начаться через недели, а не месяцы.

Об этом сообщает CNN.

Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по вопросам национальной безопасности, заявил, что решение о поставке современных западных танков со стороны Германии и США готовилось несколько недель.

Сейчас смотрят — Решение, которое вы видели сегодня, как со стороны Германии, так и со стороны Соединенных Штатов, принималось в течение нескольких недель в ходе многих, многих обсуждений с немцами и с нашими союзниками, — сказал Кирби. По его словам, Пентагону потребуются недели, а не месяцы, чтобы завершить подготовку плана обучения украинских военных обращению с танками M1 Abrams и запустить его. Хотя закупка танков и завершение такой подготовки все же займет месяцы.

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