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В Белом доме рассказали, когда может начаться обучение ВСУ на танках Abrams

Марта Бондаренко, редактор ленты
Abrams
Фото: Depositphotos

Белый дом заявил, что обучение украинских военнослужащих обращению с американскими тяжелыми танками M1 Abrams может начаться через недели, а не месяцы.

Об этом сообщает CNN.

Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по вопросам национальной безопасности, заявил, что решение о поставке современных западных танков со стороны Германии и США готовилось несколько недель.

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— Решение, которое вы видели сегодня, как со стороны Германии, так и со стороны Соединенных Штатов, принималось в течение нескольких недель в ходе многих, многих обсуждений с немцами и с нашими союзниками, — сказал Кирби.

По его словам, Пентагону потребуются недели, а не месяцы, чтобы завершить подготовку плана обучения украинских военных обращению с танками M1 Abrams и запустить его.

Хотя закупка танков и завершение такой подготовки все же займет месяцы.

Источник: CNN
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