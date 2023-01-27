Европейский Союз решил продлить секторальные экономические санкции против России из-за ее военной агрессии против Украины.

Соответствующее решение в пятницу, 27 января, принял Совет ЕС.

Ограничительные меры продлены до 31 июля текущего года.

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– Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики РФ, – отмечается в сообщении.

Эти санкции впервые были введены в 2014 году в ответ на начало военной агрессии России, которая незаконно оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Ограничительные меры были значительно расширены с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В настоящее время санкции охватывают широкий спектр отраслевых мер, в частности, ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Они также предусматривают запрет на импорт или перемещение морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в Евросоюз, отключение от международной платежной системы SWIFT ряда российских банков, а также приостановку вещания и лицензии нескольких прокремлевских пропагандистских телеканалов.

– В условиях агрессивной войны РФ Евросоюз решительно поддерживает Украину и ее народ, а также твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, — подчеркнули в Совете ЕС.

Помимо экономических санкций против РФ, Евросоюз в разное время вводил ограничения из-за оккупации Крыма и отдельных территорий Донбасса, дипломатические меры и индивидуальные санкции против широкого круга физических и юридических лиц из РФ (речь идет о замораживании активов и ограничениях на поездки).

В настоящее время члены ЕС работают над десятым санкционным пакетом против России. Украина призывает включить в него ядерную отрасль РФ, в частности, ввести санкции против компании Росатом.

По данным западных СМИ, в Евросоюзе также обсуждают новый пакет масштабных санкций против Беларуси из-за ее роли во вторжении российских войск в Украину.

Источник: Совет ЕС