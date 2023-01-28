Январь, 28 в 16:37

У Украины есть абсолютная поддержка со стороны Европейского Союза в борьбе против полномасштабной агрессии РФ.

Об этом в субботу, 28 января, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на мероприятии своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) в немецком Дюссельдорфе.

– Мы стоим на стороне Украины без каких-либо “если” и “но”, — отметила она.

Глава Еврокомиссии добавила, что Украина должна победить в развязанной РФ войне, чтобы защитить европейские ценности.

Сейчас смотрят

– Украина борется за наши общие ценности, она борется за уважение международного права и принципы демократии. И поэтому Украина должна выиграть эту войну, – подчеркнула она.

Это заявление прозвучало накануне саммита Украина-ЕС, который должен пройти уже на следующей неделе в Киеве. Саммит запланирован на 3 февраля.

В ходе этого мероприятия президент Украины Владимир Зеленский встретится с руководителями Европейского Совета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Среди тем саммита будет дальнейшая финансовая и военная поддержка Украины в условиях войны.

Кроме того, одной из ключевых тем будет вступление нашего государства в Евросоюз.

В преддверии саммита, 2 февраля, Киев посетит делегация еврокомиссаров, которые встретятся с представителями украинской власти.