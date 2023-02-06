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Факты / Світ

Готовы оказать необходимую помощь: Зеленский отреагировал на землетрясение в Турции

Бедрак Виктория, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу мощного землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции.

Об этом он написал в Twitter.

— Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы, — говорится в сообщении.

В понедельник, 6 февраля, в турецком районе Пазарджык было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Известно, по меньшей мере, о 76 погибших и 440 раненых.

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Источник: Владимир Зеленский

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