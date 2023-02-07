Февраль, 07 в 15:23

Почти 100 украинских спасателей уже сегодня могут прибыть в Турцию для помощи в ликвидации последствий масштабных землетрясений.

Об этом на брифинге заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции, согласно которому ГСЧС должна в ближайшее время отправить своих специалистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter