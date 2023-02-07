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Факты / Происшествия

Украинские спасатели уже сегодня могут прибыть в Турцию – Боднар

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Василь Боднар
Фото: УНИАН

Почти 100 украинских спасателей уже сегодня могут прибыть в Турцию для помощи в ликвидации последствий масштабных землетрясений.

Об этом на брифинге заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции, согласно которому ГСЧС должна в ближайшее время отправить своих специалистов.

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– Наши спасатели, по оптимистическому сценарию, могут прибыть даже сегодня. Детали не буду рассказывать сейчас, пока эти группы не покинули территорию Украины, – сказал Боднарь.

Посол рассказал, что уже более 50 стран объявили об оказании помощи Турции. Спасатели из Азербайджана, Пакистана, Болгарии и Румынии уже прибыли к месту.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Число жертв уже превысило 5 тыс. человек.

В украинском МИД сообщили, что уже разыскали шесть украинцев, проживавших рядом с эпицентром стихийного бедствия в Турции, еще 27 граждан до сих пор не выходят на связь.

Также мы рассказывали, что сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хогербейтс за три дня до трагедии предсказал сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии и предостерег, что еще некоторое время в эпицентре бедствия могут повториться мощные толчки.

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Источник: Media Center Ukraine

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