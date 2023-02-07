Украинские спасатели уже сегодня могут прибыть в Турцию – Боднар
Почти 100 украинских спасателей уже сегодня могут прибыть в Турцию для помощи в ликвидации последствий масштабных землетрясений.
Об этом на брифинге заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции, согласно которому ГСЧС должна в ближайшее время отправить своих специалистов.
– Наши спасатели, по оптимистическому сценарию, могут прибыть даже сегодня. Детали не буду рассказывать сейчас, пока эти группы не покинули территорию Украины, – сказал Боднарь.
Посол рассказал, что уже более 50 стран объявили об оказании помощи Турции. Спасатели из Азербайджана, Пакистана, Болгарии и Румынии уже прибыли к месту.
Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Число жертв уже превысило 5 тыс. человек.
В украинском МИД сообщили, что уже разыскали шесть украинцев, проживавших рядом с эпицентром стихийного бедствия в Турции, еще 27 граждан до сих пор не выходят на связь.
Также мы рассказывали, что сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хогербейтс за три дня до трагедии предсказал сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии и предостерег, что еще некоторое время в эпицентре бедствия могут повториться мощные толчки.
Источник: Media Center Ukraine