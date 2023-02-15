Украинские спасатели на 9 день после землетрясений в Турции освободили из-под завалов женщину

Февраль, 14 в 23:53

Украинские спасатели на девятый день после серии мощных землетрясений в Турции помогли найти и освободили из-под завалов женщину, которая выжила после разрушения жилого дома.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на команду, которая поехала в Турцию со спасательной миссией.

— Первая спасенная жизнь в Турции нашей командой! Это произошло в секторе R в городе Антакья, где группа Сводного отряда ГСЧС выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых тяжелых направлений, — сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

Он поблагодарил личный состав спасателей за самоотверженность и работу. Однако он не рассказал подробностей, в каком состоянии сейчас находится спасенная женщина.

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Недавно Турцию всколыхнула серия мощных землетрясений, в результате которых многие жилые дома и офисные помещения значительно разрушены. В то же время в городе Нурдаги решили полностью снести здания и отстроить дома заново.