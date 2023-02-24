Австралия и Новая Зеландия в годовщину войны ужесточили санкции против России
Правительство Австралии объявило о новых санкционных ограничениях в отношении России в годовщину военного вторжения в Украину.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.
Так, персональные санкции и запрет на поездки коснутся 90 человек, а адресные финансовые санкции введены против 40 организаций.
В число новых подсанкционных лиц входят российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение.
Также санкции коснутся:
- Концерна Калашников — одного из крупнейших производителей оружия в России,
- разработчика подводных лодок Адмиралтейские верфи,
- авиакомпании Туполев,
- конструктора-ракетчика РКБ им. Макеева,
- производителя боевых машин пехоты Курганмашзавод.
Правительство отмечает, что Австралия уже ввела более 1000 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Кроме того, Австралия передаст Украине беспилотники, которые обеспечат разведку и наблюдение на поле боя.
Также о новых санкциях против РФ объявило и правительство Новой Зеландии.
— Сегодня мы объявили об одном из крупнейших раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией незаконных действий России, — заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.
Санкции введены в отношении 87 российских лиц, а именно: политических деятелей, имеющих стратегическое значение для России и близких к Путину.
— Сюда входят члены центральной избирательной комиссии РФ, которые попытались узаконить посягательство на суверенитет Украины посредством бутафорских референдумов в незаконно аннексированных регионах Украины, — отмечает Нанайя Махута.
Также под санкции попали военные, которые играли активную роль в развязывании и ведении войны.
— Как и в случае с нашими предыдущими санкциями, они автоматически распространяются на родственников и приспешников перечисленных лиц, — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии.