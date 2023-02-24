Февраль, 24 в 10:42

Правительство Австралии объявило о новых санкционных ограничениях в отношении России в годовщину военного вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

Так, персональные санкции и запрет на поездки коснутся 90 человек, а адресные финансовые санкции введены против 40 организаций.

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В число новых подсанкционных лиц входят российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение.

Также санкции коснутся:

Концерна Калашников — одного из крупнейших производителей оружия в России,

разработчика подводных лодок Адмиралтейские верфи,

авиакомпании Туполев,

конструктора-ракетчика РКБ им. Макеева,

производителя боевых машин пехоты Курганмашзавод.

Правительство отмечает, что Австралия уже ввела более 1000 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Кроме того, Австралия передаст Украине беспилотники, которые обеспечат разведку и наблюдение на поле боя.

Также о новых санкциях против РФ объявило и правительство Новой Зеландии.

— Сегодня мы объявили об одном из крупнейших раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией незаконных действий России, — заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.

Санкции введены в отношении 87 российских лиц, а именно: политических деятелей, имеющих стратегическое значение для России и близких к Путину.

— Сюда входят члены центральной избирательной комиссии РФ, которые попытались узаконить посягательство на суверенитет Украины посредством бутафорских референдумов в незаконно аннексированных регионах Украины, — отмечает Нанайя Махута.

Также под санкции попали военные, которые играли активную роль в развязывании и ведении войны.