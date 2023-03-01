Правительство Финляндии проголосовало за вступление в НАТО

Март, 01 в 15:54

Парламент Финляндии 1 марта одобрил вступление страны в НАТО. За — проголосовали 184 депутата, против — 7.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Финляндия может вступить в НАТО, если это решение поддержат Турция и Венгрия.

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– 28 стран НАТО уже приняли членство в НАТО Финляндии и Швеции. Хотя Турция и Венгрия не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на членство в оборонном альянсе, парламент хотел завершить свою часть до парламентских выборов, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Венгрии Каталин Новак 1 марта призвала депутатов венгерского парламента как можно быстрее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

На прошлой неделе Парламент Венгрии отложил голосование за членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Венгрия может отдать свой окончательный голос за ратификацию заявок этих двух стран не ранее второй половины марта, после отдельных переговоров с каждой страной.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО.

В декабре прошлого года генсек оборонного блока Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к НАТО уже в 2023 году.

Источник: Yle