Нет российскому закону! В Тбилиси возобновились масштабные акции протеста

В Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, подчеркивает отступление страны от демократии и сближает Тбилиси с Москвой.

Protesters in Tbilisi blocked the city’s central avenue today to demonstrate against a law that they say is replicating a similar Russian legislation and would stigmatize the country’s vibrant, markedly pro-western civil society. pic.twitter.com/hHR3lCA7zK

В среду, 8 марта, тысячи демонстрантов прошлись по центральному проспекту Руставели к парламенту Грузии. На акции много студентов разных вузов.

Они размахивали грузинскими флагами и флагами ЕС, скандируя: Нет тотальному контролю, нет российскому закону!

Новые демонстрации состоялись через день после того, как сотрудники спецназа применили слезоточивый газ, водометы и аресты для разгона масштабного митинга.

#Georgia : protesters in #Tbilisi have once again reached the steps of parliament. pic.twitter.com/eWs1pe8hii

Во время митинга председатель оппозиционной партии Единое национальное движение Леван Хабеишвили призвал собравшихся ежедневно проводить акции протеста, пока власти не отзовут этот законопроект.

Он публично сжег листы бумаги, на которых, по его словам, напечатан законопроект об “иноагентах”.

Аналогичные акции протеста проходят в среду также в других городах Грузии.

Парламент Грузии во вторник, 7 декабря, принял в первом чтении закон, который требует от любых организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как “иностранные агенты” или понести значительные штрафы.

Правящая партия Грузинская мечта заявляет, что он создан по образцу американского законодательства 1930-х годов. Критики, в частности президент Грузии Саломе Зурабишвили, говорят, что он напоминает российский закон, который Кремль использовал для подавления инакомыслия.

Во время жестоких столкновений во вторник вечером протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью и камни в полицию, которая применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек. Оппозиционные партии призвали ко второй ночи массовых протестов под стенами парламента.

Несколько чиновников ЕС выразили обеспокоенность по поводу этого закона. Президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что принятие этого закона несовместимо с путем в ЕС, к которому стремится большинство в Грузии.

Strongly concerned about developments in Georgia.

Right to peaceful protest is at the core of any democracy.

Adoption of this “foreign influence” law is not compatible with the EU path which majority in wants.

Commitment to rule of law and human values is key to EU project.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 8, 2023