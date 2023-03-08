Украина солидарна с грузинским народом: МИД Украины отреагировал на протесты в Тбилиси

Март, 08 в 20:42

Министерство иностранных дел Украины заявило, что внимательно следит за событиями в Тбилиси, где продолжают проходить акции протеста против принятого закона об “иностранных агентах”.

— Как государство, которое стремится получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неуклонно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест, — говорится в сообщении.

Украинское ведомство также приняло во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон об “иностранных агентах”, который подрывает деятельность гражданского общества.

В МИД Украины добавили, что разделяют позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.

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— Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии, — добавили в ведомстве.

Сегодня, 8 марта, в городах Грузии продолжились протесты против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, подчеркивает отступление страны от демократии и сближает Тбилиси с Москвой.

Вечером митингующие выдвинули два условия к правительству: освободить всех задержанных на вчерашней акции протеста и отозвать законопроект об “иноагентах”.