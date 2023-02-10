Февраль, 10 в 18:55

Правительство Швейцарии отклонило запрос Испании на реэкспорт в Украину двух зенитных орудий швейцарского производства.

Об этом американскому телеканалу CNN сообщили в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

В ведомстве объясняют такое решение нежеланием нарушать закон страны о военных материалах.

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– По этой же причине мы отклонили подобный запрос от Дании и Германии в прошлом году, – отметил в комментарии CNN представитель SECO Фабиан Майенфиш.

В январе официальный Мадрид обратился к Швейцарии с просьбой разрешить отправку в Украину двух 35-миллиметровых зенитных установок, однако получил отказ. Ранее в Минобороны Испании уже сообщали, что швейцарская сторона блокирует поставки в Украину определенных военных материалов.

Швейцария также отклонила запросы Дании и Германии, которые хотели отправить бронемашины и боеприпасы швейцарского производства для помощи Украине в войне против РФ. К примеру, Берлину было запрещено передать Украине боеприпасы к танкам Gepard.

Как известно, в Швейцарии действует строгий федеральный закон, регулирующий реэкспорт оружия и других военных материалов швейцарского производства. Речь идет о запрете на экспорт вооружения в государства, в которых идет война или которые участвуют в международном вооруженном конфликте.

Швейцарский парламент сейчас рассматривает законопроект, внесенный 3 февраля, который предусматривает ослабление этого ограничения.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Швейцария оказывала нашему государству гуманитарную помощь. А в вопросе поставок вооружения эта страна придерживается принципа нейтралитета. Это один из ключевых принципов во внешней политике Швейцарии, заключающийся в том, что страна не участвует в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами.

Телеканал CNN обращает внимание, что в начале полномасштабной войны Швейцария отошла от принципа нейтралитета и присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ, сославшись на “чрезвычайную ситуацию”.

В парламенте Швейцарии рассматривают возможность реэкспорта швейцарского вооружения для использования в Украине. Речь идет о предоставлении разрешения третьим странам передавать Киеву швейцарское оружие.