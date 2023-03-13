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В списке сотни человек: ЕС продлил персональные санкции против РФ еще на полгода

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
ЄС
Фото: Unsplash

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц РФ, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Речь идет об 1 473 физических и 205 юридических лицах. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

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– Замораживание активов и запрет въезда для 1 473 человек и 205 юрлиц, примененные Евросоюзом за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены еще на шесть месяцев, — подчеркнул журналист.

Он добавил, что “несмотря на некоторые спекуляции”, из санкционного списка пока никого не исключили.

Пока что решение о продлении санкций не обнародовано на официальном сайте Совета ЕС.

С начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз ввел десять пакетов санкций против РФ. В последний пакет вошли российские банки и предприятия Росатома.

7 марта под ограничения ЕС впервые попали командиры войск РФ, причастные к сексуальным преступлениям в Украине.

Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз почти исчерпал санкционный потенциал в отношении России, однако может сосредоточиться на военной поддержке Украины.

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