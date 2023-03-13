Март, 13 в 13:37

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц РФ, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Речь идет об 1 473 физических и 205 юридических лицах. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

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– Замораживание активов и запрет въезда для 1 473 человек и 205 юрлиц, примененные Евросоюзом за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены еще на шесть месяцев, — подчеркнул журналист.

Он добавил, что “несмотря на некоторые спекуляции”, из санкционного списка пока никого не исключили.

the asset freezes and visa bans on 1473 people and 205 entities deemed by the EU to have undermined the territorial integrity of #Ukraine has been extended by another 6 months. despite some speculation, no one has been removed — so far. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2023

Пока что решение о продлении санкций не обнародовано на официальном сайте Совета ЕС.

С начала полномасштабной войны в Украине Евросоюз ввел десять пакетов санкций против РФ. В последний пакет вошли российские банки и предприятия Росатома.

7 марта под ограничения ЕС впервые попали командиры войск РФ, причастные к сексуальным преступлениям в Украине.

Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз почти исчерпал санкционный потенциал в отношении России, однако может сосредоточиться на военной поддержке Украины.