Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев санкции против физических и юридических лиц РФ, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Речь идет об 1 473 физических и 205 юридических лицах. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Он добавил, что “несмотря на некоторые спекуляции”, из санкционного списка пока никого не исключили.

the asset freezes and visa bans on 1473 people and 205 entities deemed by the EU to have undermined the territorial integrity of #Ukraine has been extended by another 6 months. despite some speculation, no one has been removed — so far. #Russia

