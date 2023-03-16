Март, 16 в 14:42

Правительство Великобритании считает лучшим способом защитить Молдову от российской агрессии — это защита Украины.

Это заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

По его словам, именно Молдова и Грузия, как никто другой понимают закулисную тактику России.

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— Мы твердо верим, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения — это помочь украинцам защититься от российской агрессии, — сказал Клеверли на пресс-конференции во время государственного визита в Молдову.

Министр решительно заявил, что Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока Москва откровенно подрывает демократию, суверенитет и территориальную целостность как Грузии, так и Молдовы.

Стоит отметить, что Молдова и Грузия получат дополнительную финансовую поддержку от Соединенного Королевства для экономических и управленческих реформ, а также энергетического сектора.

Клеверли также объявит о выделении более 600 тыс. долларов для проведения свободных и справедливых выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства.

— Великобритания наращивает свою финансовую поддержку Молдове и Грузии, поскольку они продолжают страдать от дестабилизирующего воздействия незаконного вторжения Путина в Украину, — отметил британский министр.

Напомним, что 12 марта в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия Шор. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения, есть задержанные, среди них — несовершеннолетние.

По словам главы Национальной полиции Виорела Чернеуцяну, российские спецслужбы пытаются вмешаться в дела Молдовы. Полиции удалось поймать гражданина России, который прибыл в Кишинев, чтобы обучить людей для организации пророссийских акций.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый уверяет, что непосредственной военной опасности для страны нет.

Также сообщалось, что группа международных журналистов получила в свое пользование материалы по политическому и экономическому подчинению Молдовы. Эту стратегию создали в Кремле еще в 2021 году.

Есть уверенность в том, что документ настоящий, ведь многие тезисы этой стратегии повторяет российская пропаганда.

Главные цели РФ — противостояние влиянию НАТО и ЕС, а также полное подчинение Молдовы.