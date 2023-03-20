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ЕС готов одобрить план по совместной закупке боеприпасов для Украины — Йозвяк

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Министры иностранных дел и обороны стран-членов Европейского Союза вероятнее всего одобрят план по совместной закупке боеприпасов для Украины во время заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.

Об этом на своей странице в Twitter написал редактор издания Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк. Он утверждает, что ЕС хочет обеспечить Киев артиллерийскими снарядами.

— Завтра министры иностранных дел ЕС смогут подписать план боеприпасов для Украины с целью обеспечения Киева 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Впечатляющая дипломатическая работа Эстонии, благодаря которой это началось, — отметил он.

Недавно послы стран Евросоюза согласовали выделение €2 млрд Европейскому фонду мира, из которого финансируются военные поставки Украине.

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