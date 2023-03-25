Шольц назвал единственную предпосылку для завершения войны в Украине

Март, 25 в 19:58

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что агрессивная война России против Украины продлится дольше.

Об этом он сказал на встрече с гражданами в своем избирательном округе в Бундестаге в Потсдаме, сообщает немецкий ресурс ntv.

— Мы должны быть готовы гарантировать поддержку в течение длительного времени, — сказал Шольц.

По его словам, единственной предпосылкой для окончания войны является осознание Россией того, что она не может просто аннексировать значительную часть украинской территории, как она пытается сделать сейчас.

Сейчас смотрят

Он добавил, что когда это осознание придет, только тогда можно будет прийти к урегулированию военной ситуации.

— Но этот шаг еще не ко времени у российского президента. Цена крови, которую Путин навязывает своей стране, своим молодым людям за свою империалистическую мечту, действительно ужасна.

В начале марта Шольц заявлял, что любые переговоры о прекращении войны в Украине могут начаться только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин осознает, что он не победит.

По словам канцлера, он считает, что Украина готова к миру.

Читайте Лидеры Японии и Германии договорились усилить помощь Украине и санкции против РФ

Источник: ntv