Март, 28 в 19:09

Вопрос о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз планируется обсудить уже до конца 2023 года.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель во время своего визита в Молдову.

Он напомнил, что Европейская комиссия вскоре обнародует отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции, а также по европерспективам Грузии.

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На основании этого отчета будут приниматься решения о сроках начала переговоров о вступлении.

Шарль Мишель намерен вынести этот вопрос на обсуждение до конца года. Он выразил надежду, что решение будет положительным.

– До конца года Совет ЕС должен определиться по поводу начала переговоров с этими тремя странами (Украиной, Грузией и Молдовой. — Ред.). Это будет политическое решение, принятое на основании отчета, обнародованного Еврокомиссией. И я искренне надеюсь, что такое положительное решение будет возможно до конца года, — подчеркнул глава Евросовета.

Следует отметить, что в июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в члены Евросоюза. В то же время Грузии отказали в предоставлении такого статуса.

Прежде чем начнутся официальные переговоры о вступлении Украины, наше государство должно выполнить семь блоков рекомендаций Еврокомиссии. Первая оценка Комиссии по прогрессу Украины в выполнении кандидатских критериев будет представлена уже в мае.

По прогнозу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, переговоры по присоединению Украины к ЕС могут начаться в конце 2023 года.

Источник: Twitter-аккаунт Шарля Мишеля