Отчет о соответствии Украины критериям ЕС будет в мае — Стефанишина

Март, 13 в 11:32

Первая оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев будет представлена уже в мае, и к тому времени Киев завершит выполнение большинства требований.

Об этом в Киеве заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, представлению оценки будет предшествовать обсуждение между государствами-членами и Украиной, которое состоится в марте, однако первую формализованную оценку стоит ждать только в конце весны.

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– Мы рассчитываем, что в мае, когда будет заседание General affairs council (Совета ЕС по общим вопросам), такая оценка будет представлена. Возможно, предварительные разговоры будут происходить также в Киеве, во время визитов разного уровня. А уже 20 марта я приму участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату (представление Еврокомиссией ее оценки), — сказала Стефанишина, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

Однако, прежде чем стартуют официальные переговоры о вступлении, Украина должна выполнить “домашнее задание” – семь блоков рекомендаций Еврокомиссии. Осенью 2023 года Европейская комиссия должна оценить прогресс на этом пути.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина хочет начать переговоры о вступлении уже в 2023 году.

Источник: Европейская правда