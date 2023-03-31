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Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси — его инициатива

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
олександр лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия на территории РБ — это его инициатива. Он добавил, что это не запугивание и не шантаж, а возможность “обезопасить Белорусское государство”.

Это он озвучил в “послании к белорусскому народу и Национальному собранию”, передает госинформагентство БелТА.

— В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны я настоятельно активизировал переговоры с президентом России по возврату в Беларусь ядерного оружия.

Именно по возврату ядерного оружия, которое было выведено. Результат известен. Я не пытаюсь кого-то запугивать, шантажировать! Я хочу обезопасить Белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу, — сказал Лукашенко.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

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Источник: БелТА

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