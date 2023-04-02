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Блинкен и Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года

Валентина Чорна, редактор ленты
Блинкен и Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года
Фото: Getty Images

В воскресенье, 2 апреля, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что чиновники обсуждали незаконное задержание в Екатеринбурге журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.

Лавров заявил о “нагнетании” ситуации в СМИ и том, что Гершкович якобы был “взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну”.

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— Во время беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера, — добавили в российском ведомстве, не уточнив, о чем идет речь.

Американская сторона пока не комментировала разговор.

Отметим, что последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся в июле 2022 года. Он также касался вопроса освобождения незаконно задержанных в РФ американцев.

В марте 2023 года Блинкен и Лавров встретились в кулуарах G-20 в Индии.

По данным СМИ, Блинкен призвал Лаврова отменить решение Кремля о приостановлении участия в ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме этого, глава Госдепа повторил для российского министра тезис, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.

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