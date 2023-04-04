Норвегия ввела новые санкции против РФ, список дополнили более 120 лиц

Апрель, 04 в 15:08

Норвегия ввела новые санкции против России и режима Путина, что соответствует мерам десятого пакета санкций ЕС, принятого 25 февраля, сообщается на сайте правительства страны 4 апреля.

— Санкции наносят финансовый удар по РФ и препятствуют поступлению важных ресурсов в российскую военную промышленность… Мы поддерживаем и солидарны в борьбе украинцев за свободу, — отметила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В санкционный список добавили 87 физических и 34 юридических лица. В целом Норвегия уже ввела ограничения против 1 678 физических и юридических лиц из РФ.

Отмечается, что продлены также обязательства по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка, запрет на въезд и занимать руководящие должности в органах управления для граждан России.

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Введены новые ограничения на импорт битума, асфальта, синтетического каучука и технического углерода, а также экспорт передовых технологий, транспортных средств, строительных и других товаров, которые могут быть полезны военным.

Источник: regjeringen.no