Норвегия ввела новые санкции против РФ, список дополнили более 120 лиц
Норвегия ввела новые санкции против России и режима Путина, что соответствует мерам десятого пакета санкций ЕС, принятого 25 февраля, сообщается на сайте правительства страны 4 апреля.
— Санкции наносят финансовый удар по РФ и препятствуют поступлению важных ресурсов в российскую военную промышленность… Мы поддерживаем и солидарны в борьбе украинцев за свободу, — отметила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
В санкционный список добавили 87 физических и 34 юридических лица. В целом Норвегия уже ввела ограничения против 1 678 физических и юридических лиц из РФ.
Отмечается, что продлены также обязательства по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка, запрет на въезд и занимать руководящие должности в органах управления для граждан России.
Введены новые ограничения на импорт битума, асфальта, синтетического каучука и технического углерода, а также экспорт передовых технологий, транспортных средств, строительных и других товаров, которые могут быть полезны военным.
Источник: regjeringen.no