Апрель, 07 в 9:53

Соединенные Штаты и Франция обеспокоены позицией Китая по поводу полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины. Пекин продолжает поддерживать агрессора, бросая вызов международному порядку.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя визит французского лидера Эммануэля Макрона в КНР.

Спикер сообщил, что накануне этой поездки, 4 апреля, американский лидер Джо Байден разговаривал с Макроном. Политики обсудили его визит в Китай, а также “подтвердили непоколебимую поддержку Украины со стороны обеих наших стран, США и Франции”.

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– США и Франция разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который Китай бросает международному порядку, основанному на правилах, в частности из-за продолжающейся поддержки Пекином войны России против Украины. Я позволю нашим французским союзникам подробнее говорить об их отношениях с КНР, но это то, где мы сейчас находимся, — подчеркнул Патель.

Как известно, Китай настаивает на своей “нейтральной позиции” по поводу войны в Украине. При этом официальный Пекин называет развязанную РФ полномасштабную войну “украинским кризисом”.

В конце февраля Китай представил так называемый мирный план, в котором предложил, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ сели за стол переговоров. В то же время, в плане нет призыва к РФ вывести свои войска и прекратить агрессию.

6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпинем. Французский лидер заявил, что “Китай должен сыграть важную роль в развитии мира”. Он призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние на Москву для восстановления мира в Украине.

Однако, по данным западных СМИ, Макрон не смог изменить отношение лидера Китая к войне РФ против Украины.

Источник: Госдеп США