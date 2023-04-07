Апрель, 07 в 13:37

Грузинский и украинский политик, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил о резком ухудшении состояния своего здоровья. Он уточнил, что может скоро умереть, если не получит должной медицинской помощи за пределами Грузии.

Об этом говорится в колонке-обращении Саакашвили, обнародованной изданием Politico. Материал опубликован под названием: Я политзаключенный в Грузии, и я умираю.

Политик напомнил, что вернулся в Грузию в октябре 2021 года “после восьми лет изгнания”, чтобы “поддержать свободные и честные” местные выборы. Саакашвили сразу арестовали, и с тех пор он находится в заключении.

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Политик настаивает, что находится за решеткой на основании слухов и политически мотивированных обвинений в злоупотреблении властью.

Саакашвили рассказал, что в грузинской тюрьме он из здорового и энергичного мужчины превратился в больного человека с более чем 20 серьезными диагнозами.

– Во время заключения мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и сейчас в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Теперь я страдаю ошеломляющим количеством из более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении, — сообщил политик.

Саакашвили призвал Соединенные Штаты и международное сообщество сделать все возможное для спасения его жизни, применив механизмы санкций и давления на правительство Грузии.

– Становится все очевиднее, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны. Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против Иванишвили (грузинского олигарха, — Ред.) и его соратников, — подчеркнул он.

Саакашвили убежден, что российский диктатор Владимир Путин “несомненно ответственен” за ту ситуацию, в которой он оказался. Он обратил внимание, что у власти в Грузии сейчас находится партия Грузинская мечта, основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, который, “как многие считают, имеет тесные связи с Путиным”.

Саакашвили называет себя политзаключенным в Грузии, которую он возглавлял как президент с 2004 по 2013 годы.

– Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии. Но моя мученическая смерть, безусловно, будет считаться победой Путина – мощным символом для всех лидеров этого региона и, возможно, всего мира, которые не могут противостоять российскому империализму, – отметил политик.

Саакашвили добавил, что если Конгресс США и администрация Джо Байдена вместе с Евросоюзом смогут добиться его освобождения с помощью санкций, экономических эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений, это станет не только очередным ударом по Путину, но и сильным сигналом того, что “США и Европа по-прежнему привержены идеалам демократии, порядочности и справедливости”.

В своей колонке Саакашвили также подчеркнул, что после начала полномасштабной войны в Украине Грузия “продолжает сползать в сторону Кремля”. В стране возникла “глобальная угроза демократии”.

В то же время грузинский народ подтвердил свою приверженность демократии и борьбе с тиранией, когда недавно вышел на массовые протесты против принятия закона об “иноагентах”.

Как известно, Михеил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября 2021 года. Он тогда впервые появился в родной стране с 2013 года. Политику, в частности, инкриминировали превышение служебных полномочий. В целом же он проходит в Грузии по нескольким уголовным делам.

15 февраля этого года Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить Саакашвили.