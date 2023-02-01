Власти Грузии понемногу убивают Саакашвили — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что власти Грузии намерены убить бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Зеленский рассказал, что ему передали фотографии нынешнего состояния Саакашвили.

— Я считаю, что сегодня правительство Грузии – что они делают: они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, извините, убивают, — подчеркнул он.

Зеленский спросил, за кого сегодня руководство Грузии – они нейтральны или за Россию.

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По словам президента, Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не своим политикам, а гражданам Украины.

— И поэтому еще раз: они нейтральны? Или они за Россию? Или они просто против Украины? – сказал президент.

Он добавил, что Украина с большим уважением относится к вопросу нейтральности того или иного государства, однако с непониманием относится к подобному отношению Грузии к Саакашвили.

— Я не обсуждаю вопрос – за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. И я думаю, что намереваются его убить, — резюмировал Зеленский.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он решил вернуться на родину после восьмилетнего отсутствия.

Его обвинили в незаконном пересечении границы Грузии – такая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.