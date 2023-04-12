Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны

Минобороны Финляндии ответило на запрос Украины о переговорах о возможности передачи истребителей Hornet.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет издание Yle.

Он заявил, что Финляндия считает дискуссию о возможности передачи истребителей Hornet Украине неактуальной.

По словам министра, эти истребители будут использоваться Оборонительными силами Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик, созданный в 1970-х годах. Он является боевым самолетом ВМС США, а также находится на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Истребитель развивает скорость до почти 2 тыс. км/ч, имеет на вооружении пушку, способен запускать бомбы и крылатые ракеты.

Напомним, в марте Украина направила Финляндии официальный запрос относительно истребителей F/A-18 Hornet. Просьба об обсуждении поставки самолетов стала реакцией на заявление премьера Финляндии Санны Марин, которая допустила такую возможность.

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