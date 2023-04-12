Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 12.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны

Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны
Фото: Depositphotos

Минобороны Финляндии ответило на запрос Украины о переговорах о возможности передачи истребителей Hornet.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет издание Yle.

Он заявил, что Финляндия считает дискуссию о возможности передачи истребителей Hornet Украине неактуальной.

По словам министра, эти истребители будут использоваться Оборонительными силами Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик, созданный в 1970-х годах. Он является боевым самолетом ВМС США, а также находится на вооружении ряда стран Европы и Азии.

Истребитель развивает скорость до почти 2 тыс. км/ч, имеет на вооружении пушку, способен запускать бомбы и крылатые ракеты.

Напомним, в марте Украина направила Финляндии официальный запрос относительно истребителей F/A-18 Hornet. Просьба об обсуждении поставки самолетов стала реакцией на заявление премьера Финляндии Санны Марин, которая допустила такую возможность.

Читайте также
Финляндия поддержала замораживание и изъятие российских активов на восстановление Украины
Санна Марін прем'єр-міністерка Фінляндії

Война в Украине, Истребители для Украины, Російська агресія, Україна, Фінляндія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Казнь украинского пленного и обстрел Кураховки: 413-й день войны (онлайн)
Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны
Иран тайно обсуждает с Китаем и РФ приобретение ракетного топлива — СМИ
Іранські ракети Zolfaghar
Не может быть речи о диалоге. Эстония отреагировала на казнь украинского пленного
Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны
Оккупанты готовятся к эвакуации с Запорожской АЭС — Центр нацсопротивления
ЗАЕС
Войска РФ обстреляли Кураховку и Дружковку: в ОВА показали последствия
Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Финляндия не намерена передавать Украине истребители Hornet – Минобороны
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь