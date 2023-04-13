В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб
В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил.
По данным Генерального штаба ВСУ, отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности.
Доукомплектование привлеченных к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.
Кроме того, в Беларуси до сих пор находятся подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ.
Оперативная ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, как отмечают в Генштабе ВСУ, существенных изменений не претерпела.
В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ также сохраняет военное присутствие и продолжает инженерное оборудование местности.
Напомним, что проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси стартовала 3 апреля по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
После сообщения Министерства обороны РБ о старте проверки командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что украинская разведка следит за ситуацией в Беларуси и владеет всей информацией о перемещении вооружения и военной техники.
Сергей Наев подчеркнул, что Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и готовы к адекватному реагированию.
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Фото: Минобороны Беларуси