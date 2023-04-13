Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Мировые новости
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб

Перевірка бойової готовності в Білорусі

В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил.

По данным Генерального штаба ВСУ, отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности.

Доукомплектование привлеченных к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Кроме того, в Беларуси до сих пор находятся подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ.

Оперативная ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, как отмечают в Генштабе ВСУ, существенных изменений не претерпела.

В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ также сохраняет военное присутствие и продолжает инженерное оборудование местности.

Напомним, что проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси стартовала 3 апреля по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

После сообщения Министерства обороны РБ о старте проверки командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что украинская разведка следит за ситуацией в Беларуси и владеет всей информацией о перемещении вооружения и военной техники.

Сергей Наев подчеркнул, что Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и готовы к адекватному реагированию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны Беларуси 

Беларусь, Война в Украине, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ уничтожили средство ПВО и семь артсистем оккупантов: потери РФ на 13 апреля
Війна в Україні
Карта боевых действий на 13.04.2023 – ситуация на фронте
Війна в Україні
Гнусное нарушение Женевских конвенций: Боррель отреагировал на видео с казнью воина
В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб
В Херсоне среди ночи раздался мощный взрыв
В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб
Линии обороны оккупантов вокруг Мелитополя и санкции США и Великобритании против РФ: 414-й день войны (онлайн)
В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб
Видео
Если бы мы не обороняли Бахмут, то враг бы шел вглубь территории Украины — Маляр

Российские оккупационные войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, который полностью разбомблен, однако если бы не украинские защитники, то враг продвинулся бы вглубь Украины.

Яна Брензей, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
В Беларуси привели в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части – Генштаб
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь