В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил.

По данным Генерального штаба ВСУ, отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности.

Доукомплектование привлеченных к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Кроме того, в Беларуси до сих пор находятся подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ.

Оперативная ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, как отмечают в Генштабе ВСУ, существенных изменений не претерпела.

В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ также сохраняет военное присутствие и продолжает инженерное оборудование местности.

Напомним, что проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси стартовала 3 апреля по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

После сообщения Министерства обороны РБ о старте проверки командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что украинская разведка следит за ситуацией в Беларуси и владеет всей информацией о перемещении вооружения и военной техники.

Сергей Наев подчеркнул, что Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и готовы к адекватному реагированию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны Беларуси

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