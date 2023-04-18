Польша представила собственное предложение о новом пакете санкций Евросоюза против России из-за полномасштабной войны в Украине. Один из шагов предусматривает запрет на импорт нефти.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак со ссылкой на данные агентства Reuters.

– Польша предлагает ряд шагов по ужесточению санкций против РФ, — отметил он.

Предложение Польши предусматривает:

остановку импорта российской нефти через северную часть нефтепровода Дружба в Германию;

прекращение импорта алмазов из РФ

остановку импорта российского природного газа, включая LNG (сжиженный газ);

ограничение сотрудничества в ядерной энергетике.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник информирует, что письменное предложение по санкциям Польша подала в этом месяце. Оно было доставлено в Еврокомиссию. Далее ожидаются продолжительные и непростые переговоры между 27 государствами-членами блока.

Чтобы санкции были введены, нужно согласие всех стран Евросоюза.

Германия и Литва поддерживают введение ограничений против российской ядерной энергетики с исключениями для таких стран, как Венгрия и Франция, которые имеют торговые связи с РФ в этой сфере.

Венгрия, недавно расширившая сотрудничество с Росатомом, до сих пор решительно выступала против каких-либо санкций в отношении российской атомной энергетики.

В то же время Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами, до сих пор выступала против запрета российского импорта в этой сфере.

С начала полномасштабной войны Евросоюз ввел 10 пакетов санкций против РФ. В Брюсселе пока не комментируют сроки утверждения нового пакета.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом уже введенных санкционных ограничений.

Источник: Telegram Андрея Ермака

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.