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Юлия Соколова, редактор ленты

Польша внесла предложение о новом пакете санкций против РФ: что в списке

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Польша представила собственное предложение о новом пакете санкций Евросоюза против России из-за полномасштабной войны в Украине. Один из шагов предусматривает запрет на импорт нефти.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак со ссылкой на данные агентства Reuters.

– Польша предлагает ряд шагов по ужесточению санкций против РФ, — отметил он.

Предложение Польши предусматривает:

  • остановку импорта российской нефти через северную часть нефтепровода Дружба в Германию;
  • прекращение импорта алмазов из РФ ;
  • остановку импорта российского природного газа, включая LNG (сжиженный газ);
  • ограничение сотрудничества в ядерной энергетике.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник информирует, что письменное предложение по санкциям Польша подала в этом месяце. Оно было доставлено в Еврокомиссию. Далее ожидаются продолжительные и непростые переговоры между 27 государствами-членами блока.

Чтобы санкции были введены, нужно согласие всех стран Евросоюза.

Германия и Литва поддерживают введение ограничений против российской ядерной энергетики с исключениями для таких стран, как Венгрия и Франция, которые имеют торговые связи с РФ в этой сфере.

Венгрия, недавно расширившая сотрудничество с Росатомом, до сих пор решительно выступала против каких-либо санкций в отношении российской атомной энергетики.

В то же время Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами, до сих пор выступала против запрета российского импорта в этой сфере.

С начала полномасштабной войны Евросоюз ввел 10 пакетов санкций против РФ. В Брюсселе пока не комментируют сроки утверждения нового пакета.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом уже введенных санкционных ограничений.

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Источник: Telegram Андрея Ермака

Источник: Reuters
Алмаз, Война в Украине, нефть, Польша, Санкції проти Росії
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