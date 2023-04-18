Польша внесла предложение о новом пакете санкций против РФ: что в списке
Польша представила собственное предложение о новом пакете санкций Евросоюза против России из-за полномасштабной войны в Украине. Один из шагов предусматривает запрет на импорт нефти.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак со ссылкой на данные агентства Reuters.
– Польша предлагает ряд шагов по ужесточению санкций против РФ, — отметил он.
Предложение Польши предусматривает:
- остановку импорта российской нефти через северную часть нефтепровода Дружба в Германию;
- прекращение импорта алмазов из РФ ;
- остановку импорта российского природного газа, включая LNG (сжиженный газ);
- ограничение сотрудничества в ядерной энергетике.
Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник информирует, что письменное предложение по санкциям Польша подала в этом месяце. Оно было доставлено в Еврокомиссию. Далее ожидаются продолжительные и непростые переговоры между 27 государствами-членами блока.
Чтобы санкции были введены, нужно согласие всех стран Евросоюза.
Германия и Литва поддерживают введение ограничений против российской ядерной энергетики с исключениями для таких стран, как Венгрия и Франция, которые имеют торговые связи с РФ в этой сфере.
Венгрия, недавно расширившая сотрудничество с Росатомом, до сих пор решительно выступала против каких-либо санкций в отношении российской атомной энергетики.
В то же время Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами, до сих пор выступала против запрета российского импорта в этой сфере.
С начала полномасштабной войны Евросоюз ввел 10 пакетов санкций против РФ. В Брюсселе пока не комментируют сроки утверждения нового пакета.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом уже введенных санкционных ограничений.
Источник: Telegram Андрея Ермака
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