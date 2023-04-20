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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий РФ

Прапор Південної Кореї
Фото: Unsplash

В офисе президента Южной Кореи заявили, что любое решение о предоставлении летальной помощи Украине в войне с Россией будет зависеть от действий Москвы. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Президент Республики Корея Юн Сук Йоль накануне в интервью агентству Reuters заявил, что может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи Украине.

Он добавил, что Украина подверглась нелегальному вторжению и что Корея может перейти к поставкам Украине оружия в случае “нападений на гражданских, массовых убийств и серьезных нарушений законов войны”.

Эти слова корейского президента раскритиковали в Кремле, на что отреагировали в офисе президента Кореи. Там заявили, что слова Юн были здоровым и принципиальным ответом.

— Российские власти комментируют то, чего не происходит, но мы можем думать об этом наоборот, что то, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от действий России, — сказал чиновник из офиса президента Кореи.

Он добавил, что Юн имел в виду гипотетическую ситуацию, когда гуманитарный кризис в Украине все в международном сообществе считают серьезным. По его словам, в таком случае Южная Корея не может сидеть сложа руки и наблюдать.

Представитель президента заявил, что содержание помощи Южной Кореи Украине не изменилось, хотя в южнокорейском законодательстве нет ничего, что запрещало бы поставки оружия стране, которая воюет.

По его словам, причина, почему Сеул не присоединился к предоставлению оружия, заключается в том, что правительство хочет балансировать на стабилизации южнокорейских отношений с Россией и одновременно активно быть в рядах международного сообщества в защите свободы украинского народа.

Чиновник напомнил, что свободный мир пришел на помощь Южной Корее, когда она была почти уничтожена во время Корейской войны 1950-53 годов.

Он добавил, что в случае, если Украина оказалась в такой ситуации, то Южной Корее, возможно, надо будет подумать о благодарности за то, что с помощью международного сообщества Корея стала центральным государством в мире.

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В Южной Корее заявили, что военная помощь Украине будет зависеть от действий РФ

Источник: Yonhap
Война в Украине, Південна Корея, Россия, Україна
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