Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра, обвиняемый в возможной утечке секретных документов, начал публиковать разведывательные данные в сети еще в феврале 2022 года, сразу после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на анализ публикаций в интернете.

Издание отмечает, что Тейшейра, вероятно, начал делиться конфиденциальной информацией американских спецслужб раньше, чем считалось, и с более широкой аудиторией.

– Судя по всему, первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения РФ в Украину, — отмечается в статье.

Когда же произошла утечка данных?

21-летний Джек Тейшейра, арестованный 13 апреля, был сотрудником разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Нацгвардии США в штате Массачусетс. Доступ к секретным документам он мог получить на местной базе ВВС, где занимался обслуживанием киберсистем.

Следствие обвиняет Тейшейру в причастности к утечке секретных данных в закрытой группе для геймеров на платформе Discord.

Речь идет о группе под названием Thug Shaker Central, состоявшей из около 50 человек. Там пользователь, чей профиль совпадает с профилем Тейшейры, начал размещать конфиденциальную информацию в октябре 2022 года.

Однако, по данным NYT, Тейшейра начал выкладывать секретные материалы еще в феврале 2022 года в гораздо большей чат-группе на платформе Discord. Это произошло вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Эта чат-группа насчитывала около 600 участников.

Издание пришло к такому выводу после анализа истории онлайн-публикаций в Discord. Как отмечает NYT, пока не известно, знают ли власти США о секретных материалах, размещенных в этой группе.

В отличие от Thug Shaker Central, второй чат был публично указан на YouTube-канале, и к нему можно было легко получить доступ в считанные секунды.

Информация, размещенная в большей чат-группе, содержит подробности потерь Украины и РФ, информацию о действиях российских спецслужб и данные о помощи, которую получала наша страна. Пользователь утверждал, что публикует данные, полученные из секретных материалов Агентства национальной безопасности США, Центрального разведывательного управления и других американских спецслужб.

Цепочка цифровых улик, собранных NYT, связывает сообщения с Тейшейрой. Человек, сливавший данные, сообщил пользователям, что работал в разведывательном подразделении ВВС США. А подробности в видео и фото, которые он разместил, совпадают с изображениями, размещенными членами семьи Тейшейры в их доме в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс).

Кроме того, участники чата отправили этому пользователю поздравления с днем рождения 21 декабря. В тот же день сестра Тейшейры поздравила его с днем рождения в Facebook.

Какую информацию публиковал Тейшейра

NYT пишет, что в этой большей группе на Discord Джек Тейшейра публиковал “подробные письменные отчеты о наиболее секретных документах” с указанием источников происхождения.

И первые данные, похоже, были обнародованы менее чем через 48 часов после начала полномасштабной войны в Украине (то есть примерно через двое суток).

– Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения, – писал пользователь.

Пытаясь, очевидно, произвести впечатление на других членов чат-группы, подвергших сомнению его заявления, он добавил: У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Привилегии работать в разведывательном подразделении ВВС США.

Некоторые из обнародованных разведданных прогнозировали развитие событий на поле боя в Украине. 27 марта 2022 года Тейшейра поделился секретной информацией об отводе российских войск от Киева. Он сообщил, что нашел эту информацию “на сайте Агентства национальной безопасности”.

– Немного важных новостей. Может состояться запланированный отвод войск к западу от Киева, — написал он.

А через два дня власти РФ объявили о “жесте доброй воли” – выводе своих войск из Киевской области.

Некоторые публикации Тейшейры начинались с обновления данных о количестве жертв в войне в Украине. Он также сообщал о приоритетах Украины и деятельности спецслужб РФ. Особенно он интересовался публикацией обновленных данных о том, какие страны оказывают летальную помощь нашей стране.

Как отмечает NYT, порой казалось, что Тейшейра публиковал сообщения в чат-группе прямо с военной базы, на которой находился. К примеру, в одном из постов он написал, что планирует войти в зону, где люди с допуском к секретным данным могут получить доступ к секретным компьютерным сетям.

По версии следствия, военный пользовался своими правами администратора, связанными с работой в сфере информационных технологий, для доступа к документам. Сам Тейшейра в чате писал, что его работа дает ему доступ к материалам, которые другие не увидят.

Военный также утверждал, что активно мониторил секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине. Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил: Слишком поздно.

Он также утверждал, что имеет доступ к разведданным от партнеров спецслужб США из стран-союзниц. Тейшейра, в частности, упоминал британское агентство по разведке, безопасности и защите киберпространства.

Как подчеркивает NYT, военный продолжал делиться информацией в большей чат-группе на Discord еще месяц назад, примерно до середины марта этого года.

Адвокат Тейшейры, представители ФБР и Минюста отказались прокомментировать публикацию. Издание также не смогло получить комментарии от Агентства по национальной безопасности США.

Источник : NYT

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