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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Спланированная провокация. Польское правительство прокомментировало перехват самолета российским Су-35

винищувач Су-35
Фото: Pixabay

Перехват польского самолета российским истребителем Су-35 это — спланированная провокация.

Об этом в эфире Polsat News заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.

Он заверил, что “экипаж польского самолета не пострадал”.

– В рамках Frontex, институции ЕС, которая занимается защитой границ Евросоюза, на внешних границах ЕС проводятся различные виды миссий. Представители польской Пограничной службы участвовали именно в такой миссии, которая была направлена на мониторинг воздушного пространства в пределах Румынии, – пояснил Мюллер.

Представитель рассказал, что в рамках этой миссии возникла ситуация, когда один из российских истребителей приблизился к польскому самолету.

– Это была больше спланированная провокация со стороны России. Мы видим, что Россия стремится привлечь внимание международного сообщества к такому типу провокаций, – сказал он.

Между тем Паулина Хеннинг-Клоска из партии Польша 2050 оценила, что “провокации со стороны России становятся все более наглыми и все более смелыми”.

– По моему мнению, это также свидетельствует о бессилии России. Они не могут привлечь внимание общественности своими успехами на фронте, тогда они пытаются сделать это другим способом, а именно такими провокациями, которые, очевидно, также направлены на членов НАТО, – сказала она.

Напомним, 5 мая над Черным морем российский Су-35 вышел на перехват самолета Let L-410 Turbolet, принадлежащего польской пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

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авіація РФ, Літаки, Польша, Россия, Черное море
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