Российский самолет приземлился в Грузии впервые за 4 года. В Тбилиси протестуют

Сегодня, 19 мая, в аэропорту Тбилиси приземлился самолет из Москвы. Это первый авиарейс из России за последние четыре года.

На входе в аэропорт собралась акция протеста против прямого авиасообщения с Россией. Люди встречают пассажиров рейса Москва-Тбилиси с плакатами, в руках держат грузинские и украинские флаги.

А еще участники акции протеста выкрикивают антироссийские лозунги. В аэропорту усилили охрану.

Protesters chanted anti-Russian slogans and waved Georgian and Ukrainian flags as the flight landed.

????️Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/sOMlGrEkyi

— OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023