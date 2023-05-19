Российский самолет приземлился в Грузии впервые за 4 года. В Тбилиси протестуют
Сегодня, 19 мая, в аэропорту Тбилиси приземлился самолет из Москвы. Это первый авиарейс из России за последние четыре года.
На входе в аэропорт собралась акция протеста против прямого авиасообщения с Россией. Люди встречают пассажиров рейса Москва-Тбилиси с плакатами, в руках держат грузинские и украинские флаги.
А еще участники акции протеста выкрикивают антироссийские лозунги. В аэропорту усилили охрану.
Protesters chanted anti-Russian slogans and waved Georgian and Ukrainian flags as the flight landed.
????️Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/sOMlGrEkyi
— OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023
Вот так приземляется российский самолет.
На прилет российского лайнера отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили: Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлила свой непрошеный самолет в Тбилиси.
Ранее Саломе Зурабишвили назвала отмену Россией визового режима с Грузией провокацией. По ее словам, не может быть прямого авиасообщения с Москвой, пока РФ ведет войну в Украине и продолжает оккупировать грузинские территории.
Напомним, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после российского вторжения в августе 2008 года.
РФ прекратила прямые рейсы в Грузию после указа Путина в июне 2019 года.
Ранее сообщалось, что пять авиакомпаний подали заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией. Одной компании выдали разрешение — это авиакомпания Азимут.