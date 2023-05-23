Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области

В Соединенных Штатах Америки впервые отреагировали на боевые действия в Белгородской области РФ.

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер подчеркнул, что агрессором в войне является Россия, а Украина сама имеет право решать, как проводить свои военные операции.

— Мы очень четко объяснили украинцам, что мы не даем согласия и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, важно напомнить миру, что это Россия начала эту войну, — сказал он во время брифинга.

Напомним, что днем 22 мая в Белгородской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что бойцы РДК и Легиона Свобода России проводят операции на территории РФ.

По словам спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, ведутся действия для создания “полосы безопасности” для защиты украинцев. Операцию проводят исключительно граждане России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области РФ и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.

Фото: РДК

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