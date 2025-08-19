18 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом предложил провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве: что известно

Информированные источники рассказали, что Трамп озвучил предложение Путина о встрече в РФ европейским партнерам и президенту Украины на переговорах в Белом доме.

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По данным издания, европейские лидеры и Зеленский отклонили предложение Кремля и начали обсуждать другие возможные варианты для проведения двусторонней встречи.

Пока точная локация проведения переговоров не определена.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин окажется в сложной ситуации, если не будет сотрудничать в мирном процессе по Украине.

В то же время Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить определенную гибкость и сделать то, что должен. Как отметил президент США, для танго якобы нужны двое, комментируя возможные переговоры Путина и Зеленского.

Дональд Трамп подчеркнул, что просто хочет положить конец гибели украинцев и россиян.

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