AFP: Путин предложил провести встречу в Москве, Зеленский отказался
18 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом предложил провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.
Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве: что известно
Информированные источники рассказали, что Трамп озвучил предложение Путина о встрече в РФ европейским партнерам и президенту Украины на переговорах в Белом доме.
По данным издания, европейские лидеры и Зеленский отклонили предложение Кремля и начали обсуждать другие возможные варианты для проведения двусторонней встречи.
Пока точная локация проведения переговоров не определена.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин окажется в сложной ситуации, если не будет сотрудничать в мирном процессе по Украине.
В то же время Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить определенную гибкость и сделать то, что должен. Как отметил президент США, для танго якобы нужны двое, комментируя возможные переговоры Путина и Зеленского.
Дональд Трамп подчеркнул, что просто хочет положить конец гибели украинцев и россиян.