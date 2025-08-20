Почему Путин не готов встретиться с Зеленским, и, возможно, никогда не будет

В Белом доме в понедельник фактически единодушно поддержали следующий шаг — двустороннюю встречу президентов РФ и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Но реакция Кремля оказалась иной, пишет CNN.

Ответ РФ на заявление Трампа о подготовке встречи Зеленского и Путина

— Обсуждалась идея, что было бы целесообразно рассмотреть возможность повышения уровня представителей российской и украинской сторон, — заявил помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором.

При этом он не упомянул ни одного из президентов по имени и не намекнул, что речь идет о встрече на высшем уровне.

Сейчас смотрят

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 19 августа, в эфире государственного телевидения высказался мягче.

— Мы не отказываемся ни от каких форматов работы — ни двусторонних, ни трехсторонних. Любые контакты с участием первых лиц должны быть тщательно подготовлены, — отметил он.

В переводе с языка Кремля это означает, что Россия не готова к такой встрече. И это не должно удивлять.

Речь идет о войне, которую Путин начал, признав часть украинских территорий (так называемые “ДНР” и “ЛНР”) независимыми.

Он неоднократно заявлял, что Украина является “неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства России”, а ее отделение называл “исторической ошибкой”.

Поэтому, как отмечает директор программы Россия и Евразия в Chatham House Орисия Луцевич, если встреча с Зеленским все же состоится, Путин “будет вынужден смириться с унижением — сесть за стол переговоров с президентом, которого считает шуткой из страны, которой для него не существует”.

Это также будет означать кардинальное изменение риторики, которое сложно объяснить собственным гражданам.

— (Путин, — Ред.) годами убеждал россиян через государственное телевидение, что Зеленский — нацист, что Украина — марионетка Запада, что президент нелегитимен. Как тогда объяснить, почему он вдруг с ним разговаривает? — добавляет Луцевич.

Кремль регулярно ставит под сомнение легитимность Зеленского, акцентируя внимание на переносе выборов президента (во время войны проведение выборов является незаконным).

В последнем “мирном меморандуме” Москва выдвинула требование провести выборы до подписания какого-либо окончательного соглашения.

При каких условиях Путин согласился бы на встречу с Зеленским

Путин и его окружение редко упоминают Зеленского по имени, используя вместо этого определение “киевский режим”. Показательным стало и то, что во время переговоров в Турции в мае Зеленский прибыл лично, а Путин отправил делегацию во главе с автором учебников по истории.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия и основательница R.Politik отмечает: хотя Путин не считает встречу с Зеленским критической в войне, которая для России прежде всего является противостоянием с Западом, он все же мог бы согласиться, если бы видел в этом перспективу.

— Ключевые требования должны быть на столе, и Зеленский должен быть готов их обсуждать, — сказала она в комментарии CNN.

На сегодняшний день президент Украины отверг главные условия Москвы, среди которых отказ от контролируемых Киевом территорий. Однако Путин, по словам Становой, считает, что именно Трамп способен заставить Украину пойти на уступки.

— Трампа в Москве воспринимают как политика, который может реализовать российское видение урегулирования. Для этого США должны работать с Киевом и подтолкнуть его к большей гибкости и открытости к российским требованиям, — объясняет эксперт.

По ее словам, Кремль может попытаться удержать Вашингтон в диалоге, согласившись на предложение Ушакова, и начать новый раунд переговоров в Стамбуле, но уже с участием высших должностных лиц, возможно самого Ушакова или министра Лаврова.

Однако Путин не будет рисковать сесть за один стол с Зеленским, чтобы услышать отказ по всем своим требованиям.

Трамп в понедельник заявил в Truth Social, что “начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским”.

Но уже на следующее утро, выступая на Fox News, он признал, что договоренности еще нет.

— Я вроде бы все организовал с Путиным и Зеленским, но решать должны они. Мы за 7 тыс. миль от них, — заявил он.

Путин на данный момент не имеет никаких оснований соглашаться. Без каких-либо уступок он получил награду в виде большого саммита на Аляске и отказ Трампа от требования подписать перемирие перед началом мирных переговоров.

В августе РФ немного уменьшила масштаб ночных атак дронами на украинские города, однако снова усилила их в понедельник вечером, выпустив 270 дронов и 10 ракет. Если давление Трампа на Зеленского еще не дало результатов, которых хочет Москва, всегда можно прибегнуть к военной силе.

Единственная неопределенность для Кремля сейчас — кого Трамп обвинит в случае провала последних мирных усилий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.