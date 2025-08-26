Заяви російської сторони про нібито неможливість підписати мирну угоду з Україною через так звану нелегітимність президента Володимира Зеленського є нісенітницею.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів, яке стало найдовшим публічним заходом на посаді глави держави за обидва терміни, адже зустріч тривала понад три години.

Трамп про заяви Росії щодо мирної угоди

– Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця, – стверджує президент США.

Проте Трамп наголосив, що нібито Зеленський теж не зовсім невинний. Він повторив свою заяву про те, що потрібно дві людини, щоб танцювати танго.

Водночас Трамп заявив, що Україна розраховувала на перемогу, однак їй важко протистояти державі, яка у 15 разів більша.

На його думку, колишній президент США Джо Байден не повинен був допустити виникнення такої ситуації.

– Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати. Але моє головне бажання – покласти цьому край, – наголосив Трамп.

Як зазначив американський президент, США можуть застосувати лише економічні санкції та подібний тиск. За словами Дональда Трампа, він не хоче довести цю ситуацію до початку світової війни.

Джерело : White House

