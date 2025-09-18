Після закінчення війни в Україні США допоможуть забезпечити мир – Трамп
Сполучені Штати Америки сприятимуть забезпеченню миру після завершення війни Російської Федерації проти України.
Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Трамп про забезпечення миру в Україні
– Після закінчення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку так і станеться, – заявив Трамп.
Глава Білого дому визнав, що сприяння припиненню війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував. Трамп стверджує, що він дуже розчарований російським диктатором Володимиром Путіним.
– Я думав, що найпростіше буде врегулювати конфлікт між Росією та Україною, враховуючи мої відносини з Путіним. Тому я розчарований, – наголосив президент США.
Трамп неодноразово встановлював Москві терміни для досягнення угоди про припинення вогню з Україною під загрозою нових санкцій.
Президент США зустрівся з Путіним на Алясці в середині серпня, проте врешті він не зміг домогтися серйозних поступок з боку Росії.
Трамп заявив, що він, як і раніше, вірить у можливість вирішення конфлікту. На його думку, один зі способів домогтися цього – припинити закупівлі російської нафти з боку Європи.