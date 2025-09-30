Часткове призупинення роботи уряду США стає дедалі більш імовірним після того, як зустріч американського президента Дональда Трампа з лідерами Конгресу не наблизила демократів і республіканців до “угоди” про державне фінансування.

У Трампа допустили шатдаун у США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі Трампа з конгресменами сказав: Я думаю, ми йдемо до шатдауну, тому що демократи не хочуть робити правильний крок.

Як пише Reuters та WP, лідери демократів заявили, що висловили Трампу свої занепокоєння стосовно витрат на охорону здоров’я, водночас очільник Штатів, за словами лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера, “здається, вперше зрозумів масштаби цієї кризи”. Демократи вказали, що сторони залишаються далекими від згоди.

Лідери республіканців дали зрозуміти, що не мають наміру розглядати вимоги демократів, і закликали сенаторів від Демократичної партії погодитися на план Республіканської партії, вже ухвалений у Палаті представників, який передбачає тимчасове продовження поточного фінансування до 21 листопада.

Якщо до середи, 1 жовтня, Конгрес не схвалить продовження урядового фінансування, уряд США перейде на “мінімальний режим роботи”, продовжуючи здійснювати лише критично важливі функції, потрібні для захисту життя або державної власності.

У березні 2025 року була схожа ситуація, тоді США також були дуже близькі до шатдауну, однак його вдалось оминути.

Тоді Трамп покладав повну відповідальність за потенційний шатдаун на демократів у Конгресі США, заявлявши журналістам у Білому домі: Якщо відбудеться закриття уряду, це буде лише через демократів, і вони дійсно багато чого заберуть у нашої країни і у людей нашої країни.

Цьому передував виступ в Сенаті США демократа Чака Шумера, лідера опозиційної партії, який заявив, що у демократів є голоси, щоб заблокувати ухвалений Палатою представників законопроєкт Республіканської партії про витрати. Він закликав республіканців Сенату укласти угоду з демократами щодо короткострокового законопроєкту про витрати, поки вони продовжують переговори про асигнування на цілий рік.

Президент залишив двері відкритими для прямих переговорів з демократами, сказавши репортеру: Якщо я їм потрібен, я буду там, на 100%. У березні ситуація була вирішена, як буде зараз – поки не зрозуміло.

Що таке шатдаун або закриття уряду в США

Шатдаун, або ж закриття уряду в США відбувається тоді, коли уряд не може узгодити свій річний бюджет, повністю або частково. Це впливає на витрати, які повинні виділятись щороку.

Таке закриття означає, що федеральний уряд припиняє виплачувати зарплату федеральним службовцям і підрядникам, які працюють на уряд. Це ситуація, яка по-різному впливає на кожну частину уряду.

У минулому траплялися часткові шатдауни, коли частина бюджету була затверджена, і деякі відомства отримували повне фінансування і могли працювати у звичному режимі. Траплялися й більш масштабні закриття, коли жоден з бюджетів не був підписаний як закон.

Під час повного шатдауну закриваються всі другорядні урядові установи та програми США, оскільки вони залежать від щорічного державного фінансування.

Попри закриття уряду, основні послуги та обов’язкові програми не зупиняються. Під час минулих шатдаунів військовослужбовці на дійсній службі та більшість прикордонників, федеральних правоохоронців і авіадиспетчерів залишалися на своїх робочих місцях.

У той час як дискреційні видатки обговорюються щороку, обов’язкові видатки затверджуються на довші періоди або є постійними. Таким чином, виплати на соціальне забезпечення, державні програми з медичного страхування та допомоги продовжуватимуться, так само як і медичні виплати військовим ветеранам.

На кого впливає шатдаун в США

Федеральні службовці першими відчувають на собі наслідки закриття уряду.

За даними Комітету за відповідальний федеральний бюджет, позапартійної групи, що займається питаннями фіскальної політики, близько 850 тис. з 2,1 млн федеральних службовців, не пов’язаних з поштовими службами, були тимчасово відправлені у відпустку в 2013 році і на початку 2018 року.

Співробітники, які перебувають у відпустці, не мають права працювати і не отримують заробітну плату протягом цього часу. Але їм гарантується ретроактивна виплата заробітної плати, коли уряд буде профінансований, відновить свою роботу і запрацює.

У минулому деякі відомства, такі як Міністерство оборони США, Державний департамент або Податкова служба, просили працівників вийти на роботу, щоб забезпечити безперебійну роботу – все ще без оплати.

Багато працівників, які працюють у сферах життєзабезпечення, повинні продовжувати працювати, але не отримують зарплату під час закриття.

Федеральні чиновники, які були затверджені Сенатом, не можуть бути відправлені у відпустку. Президент і члени Конгресу продовжують працювати і отримувати зарплату.

Коли був останній шатдаун у США

За даними Дослідницької служби Конгресу, відтоді як 1976 року було введено в дію нинішній бюджетний процес, Конгрес США допустив 20 перерв у фінансуванні, які тривали не менше одного повного дня.

Багато з цих перерв у фінансуванні були короткочасними і не призвели до зупинки роботи, в той час як деякі з них були тривалими і мали велике політичне значення і вплив.

Так, у 2013 році розбіжності з приводу Закону про доступну охорону здоров’я призвели до зупинки роботи уряду.

А розбіжності з приводу імміграції призвели до двох шатдаунів у США у 2018 році – друга з них стала, наразі, останньою зупинкою роботи уряду і найтривалішою в історії.

Найтриваліший шатдаун у США

Найтриваліша зупинка роботи уряду в історії США розпочалася 2018 року і тривала 34 дні. Причиною зупинки став глухий кут у питанні фінансування прикордонної стіни, зведеної Дональдом Трампом під час його першого терміну. Але коли боротьба перейшла в новий, 2019 рік, президент підписав законопроєкт про відновлення роботи уряду, не задовольнивши своїх вимог.

До зупинки роботи уряду в 2018-2019 роках рекордсменом за тривалістю була зупинка роботи уряду в 1995-1996 роках – 21 день. Суперечка була пов’язана з розбіжностями щодо скорочення видатків між президентом Біллом Клінтоном і тодішнім спікером палати представників Ньютом Гінгрічем.

