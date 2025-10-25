Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до нової зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, проте за умови, що вдасться укласти угоду про завершення війни РФ проти України.

Про це Дональд Трамп повідомив під час пресбрифінгу в Білому домі.

Трамп про зустріч з Путіним

Журналісти запитали в американського президента про те, що повинна зробити Росія, щоб Дональд Трамп призначив зустріч із Володимиром Путіним.

– Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (про закінчення війни в Україні, – Ред.). Я не збираюся витрачати час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Путіним, але це дуже розчаровує, – відповів Трамп.

За словами президента США, він розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході, маючи на увазі Азербайджан та Вірменію.

Проте глава Білого дому визнав, що це дійсно стало дуже складно.

– Путін сказав мені телефоном: це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли (установити мир на Близькому Сході, – Ред.). А я зробив це, – звернув увагу Трамп.

Президент США заявив, що міг би сказати, що майже всі угоди, які йому вдалося укласти, були складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше, наголосив глава Білого дому.

Водночас Дональд Трамп знову повторив про те, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним залишається величезна ненависть.

23 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним в угорському Будапешті, пояснивши свій крок відсутністю реальних перспектив домовленостей з Росією.

