Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен окончательно обсудили детали торгового соглашения.

Трамп о прорыве в торговле с Южной Кореей

На саммите в Южной Корее президент США выразил оптимизм по поводу предстоящего саммита с главой КНР Си Цзиньпином.

— Мы заключили наше соглашение, фактически завершили его, — сказал Трамп на ужине с Ли и другими региональными лидерами в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского форума.

В конце июля союзники обнародовали соглашение, согласно которому Сеул избежит самых жестких американских пошлин на свой импорт, согласившись направить в США $350 млрд новых инвестиций в обмен на более низкие тарифы. Однако переговоры о структуре этих инвестиций зашли в тупик.

Трамп и Ли договорились, что Сеул может разделить обещанные $350 млрд инвестиционного фонда на $200 млрд наличными, которые будут выплачены частями по $20 млрд, сообщили помощники Ли Чжэ Мена.

Остальные $150 млрд направят на инвестиции в судостроение, которое Южная Корея обещала помочь Трампу восстановить.

Вскоре общаясь с журналистами, Трамп отверг информацию об испытании ракеты Северной Кореей. Президент США заявил, что он полностью сосредоточен на встрече с президентом Китая Си Цзиньпином.

— Я думаю, что на самом деле нас ждет очень хороший результат для нашей страны и всего мира, — сказал Трамп.

Он добавил, что рассчитывает снизить пошлины США на импорт китайских товаров в обмен на обязательства Пекина ограничить экспорт химических веществ-прекурсоров фентанила.

По данным The Wall Street Journal, США могут вдвое снизить пошлины в размере 20%, которые они сейчас взимают с китайских товаров в ответ на экспорт таких химикатов.

МИД Китая заявил, что встреча двух лидеров якобы придаст новый импульс развитию отношений между США и Китаем, а Пекин готов работать вместе ради достижения положительных результатов.

Переговоры Трампа с Си Цзиньпином запланированы в портовом городе Пусан на четверг, 30 октября.

Источник : Reuters

