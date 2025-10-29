Президент США Дональд Трамп і президент Південної Кореї Лі Чже Мьон остаточно обговорили деталі торгівельної угоди.

Трамп про прорив у торгівлі з Південною Кореєю

На саміті в Південній Кореї президент США висловив оптимізм з приводу майбутнього саміту з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

– Ми уклали нашу угоду, фактично завершили її, – сказав Трамп на вечері з Лі та іншими регіональними лідерами в кулуарах Азіатсько-Тихоокеанського форуму.

Наприкінці липня союзники оприлюднили угоду, згідно з якою Сеул уникне найжорсткіших американських мит на свій імпорт, погодившись направити до США $350 млрд нових інвестицій в обмін на нижчі тарифи. Однак переговори про структуру цих інвестицій зайшли в глухий кут.

Трамп і Лі домовилися, що Сеул може розділити обіцяні $350 млрд інвестиційного фонду на $200 млрд готівкою, які будуть виплачені частинами по $20 млрд, повідомили помічники Лі Чже Мьона.

Інші $150 млрд спрямують на інвестиції в суднобудування, яке Південна Корея обіцяла допомогти Трампу відновити.

Згодом спілкуючись із журналістами, Трамп відкинув інформацію про випробування ракети Північною Кореєю. Президент США заявив, що він повністю зосереджений на зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

– Я думаю, що насправді нас чекає дуже хороший результат для нашої країни та всього світу, – сказав Трамп.

Він додав, що розраховує знизити мита США на імпорт китайських товарів в обмін на зобов’язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин-прекурсорів фентанілу.

За даними The Wall Street Journal, США можуть удвічі знизити мита в розмірі 20%, які вони зараз стягують з китайських товарів у відповідь на експорт таких хімікатів.

МЗС Китаю заявило, що зустріч двох лідерів нібито надасть нового імпульсу розвитку відносин між США і Китаєм, а Пекін готовий працювати разом заради досягнення позитивних результатів.

Переговори Трампа з Сі Цзіньпіном заплановані у портовому місті Пусан на четвер, 30 жовтня.

