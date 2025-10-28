Китай должен приложить усилия, чтобы помочь завершить полномасштабную войну России против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь Святого Престола и Ватикана Пьетро Паролин на полях визита в детскую больницу в Риме, пишет Vatican News.

Ватикан об усилиях Китая для завершения войны

Паролин призвал международное сообщество положить конец войнам и подчеркнул, что для этого необходимо более широкое участие различных стран, среди которых — Китай.

Сейчас смотрят

По его мнению, бесспорно, необходимо участие США и более заметная роль Европы.

— Китай имеет, что сказать. Собственно, президент Трамп сейчас находится в Китае и на Дальнем Востоке, чтобы обсудить этот вопрос, — обратил внимание он.

По мнению государственного секретаря Святого Престола и Ватикана, вклад каждой страны действительно нужен, чтобы сделать несколько шагов к миру.

В то же время Паролин подчеркнул, что сейчас ведутся определенные переговоры для завершения войны России против Украины. Он выразил надежду, что диалог завершится успехом.

28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Китай давал России станки для оружия и помогал обходить санкции.

Глава государства стремится, чтобы Пекин прекратил поставлять Москве вооружение и наемников, а также давил на Россию для завершения полномасштабной войны против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.